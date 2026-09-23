Bijnor News: मस्जिद में हनुमान चालीसा के पाठ के एलान पर बनखला छावनी में तब्दील

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हिंदू रक्षा दल ने एलान कर रखा था कि ग्राम बनखला स्थित मस्जिद में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसके चलते पुलिस-प्रशासन ने ग्राम बनखला और लक्खूवाला में पुलिस बल तैनात कर दिया। मस्जिद के पास नायब तहसीलदार अंकित कुमार समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे। करीब 11 बजे हिंदू रक्षा दल के जिलाध्यक्ष कौशिक त्यागी ग्राम लक्खूवाला पहुंचे और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उनसे वार्ता की। इसके बाद हिंदू रक्षा दल का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से वार्ता के लिए बिजनौर पहुंचा। उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा भी प्रतिनिधिमंडल के साथ रहे।पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ नगीना राजेश सोलंकी और थाना प्रभारी कोतवाली देहात सुनील सहरावत की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई। हिंदू रक्षा दल के नेता ललित शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने तीन दिन में मामले की जांच पूरी कर कुएं को कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही मस्जिद से संबंधित मामले की भी जांच कराने की बात कही गई है। आश्वासन मिलने के बाद हिंदू रक्षा दल ने मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उधर हनुमान चालीसा पाठ के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटने की आशंका पर पड़ोस के गांव लक्खूवाला में 500 लोगों का खाना भी तैयार कराया गया था।14 दिन में भी जांच पूरी नहीं कर सका तहसील प्रशासनगांव के कुछ लोगों ने सात सितंबर को डीएम और एसपी से शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि बनखला गांव की मस्जिद में कुआं है। इस कुएं को बंद करके उसके ऊपर शौचालय बना दिया गया है। इस शिकायती पत्र के बाद गांव में कई बार पुलिस और तहसील प्रशासन पहुंचा। मगर 14 दिन के बाद भी तहसील प्रशासन अपनी जांच में यह तय नहीं कर पाया कि कुआं मस्जिद के अंदर है या नहीं। एसडीएम और सीओ ने सोमवार की शाम गांव में पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। वहां लोगों से मस्जिद की जमीन और कुएं के बारे में पूछताछ की। कई बुजुर्गों से भी कुएं के बारे में जानकारी जुटाई।एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित ने बताया कि नगीना एसडीएम जांच के लिए मौके पर गए थे। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद जमीन की स्थिति साफ हो पाएगी।वर्जन:::शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस को तैनात किया गया था। राजस्व विभाग की जांच और प्रशासन के निर्णय के क्रम में ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ....केके बिश्नोई, एसपी बिजनौर