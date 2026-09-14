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Bhadohi News: केंद्रीय मंत्री का स्वागत, स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने को सौंपा पत्रक

Mon, 14 Sep 2026 01:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:24 AM IST
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Union Minister welcomed; memorandum submitted regarding the installation of the national flag at the station.
ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का स्वागत करते लोग। स्रोत संगठन
गोपीगंज। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का रविवार की सुबह रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। वे बनारस सुपरफास्ट ट्रेन से ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पहुंची थीं। जहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी आगवानी की और माल्यार्पण कर स्वागत। इसके बाद केंद्रीय मंत्री औराई होते हुए मिर्जापुर चली गईं।
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इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता तेज प्रकाश पांडेय के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने मांग पत्र देकर गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगवाने की मांग की। कहा कि स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज लगने से आमजन में राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति गौरव की भावना और अधिक प्रबल होगी। ज्ञानपुर रोड एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता हैं। ऐसे में परिसर में तिरंगा स्थापित किया जाना जनहित व राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। इस दौरान विश्वजीत पांडेय (बाबा), रविन्द्र यादव, कृष्णा बिंद, केतन बिंद, राहुल बिंदु, आकाश यादव, सर्वेश पांडेय, सुंदर सोनी, गुलाब चंद तिवारी, योगेन्द्र यादव, विशाल यादव आदि मौजूद रहे।
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