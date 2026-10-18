Bhadohi News: तीन दशक बाद उजियार सरयां बस स्टेशन में लौटेगी रौनक, उद्घाटन का इंतजार

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सरयां के ग्राम प्रधान मुकेश तिवारी ने बताया कि करीब चार साल पहले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बस स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया था। उनके प्रयास से 5.29 करोड़ रुपये की लागत से इसके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जो अब पूरा हो चुका है। स्टेशन तैयार होने के बाद लोगों की निगाहें इसके उद्घाटन और बसों के संचालन पर टिकी हैं। एआरएम महेश चंद्र पांडेय ने कहा कि उजियार बस स्टैंड पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसकी सूचना मुख्यालय को दी गई है। हरी झंडी मिलते ही चालू कर दिया जाएगा।

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नरहीं। करीब तीन दशक से वीरान पड़े उजियार सरयां बस स्टेशन की तस्वीर अब बदलने वाली है। 5.29 करोड़ रुपये की लागत से नया बस स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। अब क्षेत्रीय लोगों को इसके उद्घाटन और बसों के संचालन का बेसब्री से इंतजार है। बस स्टेशन शुरू होने से जहां यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद है, वहीं आसपास के दुकानदारों को भी पुराने दिनों की रौनक लौटने की आस जगी है।