फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   2100 girls were worshipped in Sikhapur village.

Bhadohi News: सीखापुर गांव में 2100 कन्याओं का हुआ पूजन

Sun, 18 Oct 2026 01:14 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
2100 girls were worshipped in Sikhapur village.
सीखापुर गांव में 2100 कन्याओं का पूजन करते श्रद्धालु। संवाद
गोपीगंज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कुटुंब प्रबोधन गतिविधि विंध्याचल विभाग की ओर से शनिवार को सीखापुर गांव में 2100 कन्याओं का महा कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। काशी प्रांत के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में कन्याओं का पूजन किया गया।
विज्ञापन

स्वयंसेवकों ने सभी कन्याओं के पैर धोकर रंग लगाए। इसके बाद उनके माथे पर कुमकुम लगाकर चुनरी ओढ़ाई और पूजन किए। उन्हें प्रसाद, फल, हलवा व पूरी खिलाकर दक्षिणा भी दी गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक कौशल किशोर ने कहा कि नवरात्र ऊर्जा अर्जन का पर्व है। कन्या पूजन मातृ शक्ति का पूजन है, जो ऊर्जा का केंद्र है। इस पूजन से क्षेत्र का मंगल और सभी मानवों का कल्याण होगा। इस दौरान कुटुंब प्रबोधन गतिविधि विंध्याचल विभाग के संयोजक हरिराम, विभाग सामाजिक सद्भाव प्रमुख अशोक और सह जिला संघ चालक डॉ. अजय पांडेय, ग्राम्य विकास प्रमुख भदोही देवी शंकर, जिला संयोजिका लबली पांडेय, भाजपा जिला महामंत्री मनीष पांडेय, खंड संघचालक कैलाश, संजय मिश्र, अमित पांडेय, आदर्श पांडेय, समाजसेवी संदीप शुक्ल, अभिषेक श्रीवास्तव आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed