Bhadohi News: गोपीगंज नगर की समस्याओं से सांसद को अवगत कराया

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प्रतिनिधिमंडल ने नगर के तालाबों को सुरक्षित करने और धार्मिक स्थलों के विकास की मांग की। बताया कि ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर लाखों रुपये की आय होती है। इसके बावजूद यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा ज्ञानपुर रोड से प्रयागराज होते हुए लखनऊ के लिए इंटरसिटी ट्रेन की मांग की गई। वहीं भाजपा सभासद आनंद कुमार गुप्ता ने वार्ड नंबर 21 खरहट्टी मोहाल की जर्जर सड़क का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि सड़क इतनी खराब है कि इस पर चलना मुश्किल है। सांसद ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया।

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लालानगर। गोपीगंज नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद और भाजपा नेता कृष्ण कुमार खटाई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भदोही के भाजपा सांसद डॉ. विनोद बिंद से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद के गोपपुर कार्यालय पर नगर और धार्मिक स्थलों के रखरखाव सहित जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही जर्जर सड़कों के निर्माण और ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की मांग की।