Bhadohi News: समाधान दिवस में आईं 142 शिकायतें, निपटारा सिर्फ 19 का

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उन्होंने कहा कि कई मामलों में शिकायतकर्ताओं की संतोषजनक आख्या प्राप्त नहीं हो रही है। इसके कारण मामलों को पुनः विस्तार से जांच के लिए अधिकारियों को वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को छोड़कर बाकी शिकायतों का निस्तारण आपसी सहमति, निष्पक्ष जांच एवं तथ्यों के आधार पर किया जाए।उन्होंने अधिकारियों को एआई टूल्स के माध्यम से बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण ड्राफ्टिंग तैयार करने के निर्देश दिए। सभी एडीओ पंचायत, तहसील के लेखपालों एवं संबंधित कर्मचारियों को संवेदनशील बनाते हुए रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के साथ मौके पर जाकर जीपीएस आधारित फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करने की हिदायत दी। ताकि जांच की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। तहसील में कुल 42 प्रार्थना पत्र आए। जिसमें से सात का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला, सीएमओ डॉ. संतोष कुमार चक, डीआईओएस अंशुमान आदि रहे। भदोही तहसील में एसडीएम चंद्रकांत त्रिपाठी और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने शिकायतें सुनीं। यहां आए 36 शिकायतों में से छह मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सुमित त्रिपाठी, तहसीलदार राहुल मिश्रा, एसडीओ एसपी पटेल आदि मौजूद रहे। औराई तहसील में 64 शिकायतें आईं। जिसमें से छह मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।