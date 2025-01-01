शौक: मंदिरों में रूई की बत्तियां, बच्चों को मालाएं देती हैं उपहार; पूनम ने व्यस्त रहने का तलाशा तरीका

उम्र के जिस पड़ाव पर अक्सर लोग आराम और दूसरों पर निर्भरता की ओर बढ़ने लगते हैं, वहां भदोही नगर की 76 वर्षीय पूनम देवी हर्ष आज भी अपने हाथों और हुनर को सक्रिय रखे हुए हैं। आधुनिक दौर में जब नई पीढ़ी स्मार्टफोन और अपनी व्यस्त दिनचर्या में उलझी है, तब पूनम देवी ने अकेलेपन और खाली समय को अपनी ताकत बना लिया है। वह रोज धार्मिक उपयोग की सामग्री तैयार करती हैं और इसी काम में उन्हें सुकून और खुशी मिलती है।

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पूनम देवी प्रतिदिन करीब 200 रुई के दिए की बत्तियां तैयार करती हैं। इसके साथ ही घर के परिसर में लगे फूलों से देवी-देवताओं के लिए आकर्षक मालाएं और महिलाओं के लिए अलग-अलग डिजाइन के गजरे भी बनाती हैं। उनके इस काम के पीछे कमाई का कोई उद्देश्य नहीं है। हाथों से तैयार की गई बत्तियां और मालाएं वह मंदिरों में भेज देती हैं। वहीं बच्चों और परिचितों को भी फूलों के गजरे और मालाएं उपहार के रूप में देती हैं। विज्ञापन



पूनम देवी बताती हैं कि उनके घर के परिसर में कई तरह के फूल लगे हैं। इन्हीं फूलों को तोड़कर वह अपनी जरूरत के अनुसार मालाएं और गजरे तैयार करती हैं। कभी वह साधारण माला बनाती हैं तो कभी अलग-अलग डिजाइन देकर उन्हें आकर्षक रूप देती हैं। बालों में लगाने वाले गजरों को भी वह अपनी पसंद के अनुसार तैयार करती हैं। पूनम देवी प्रतिदिन करीब 200 रुई के दिए की बत्तियां तैयार करती हैं। इसके साथ ही घर के परिसर में लगे फूलों से देवी-देवताओं के लिए आकर्षक मालाएं और महिलाओं के लिए अलग-अलग डिजाइन के गजरे भी बनाती हैं। उनके इस काम के पीछे कमाई का कोई उद्देश्य नहीं है। हाथों से तैयार की गई बत्तियां और मालाएं वह मंदिरों में भेज देती हैं। वहीं बच्चों और परिचितों को भी फूलों के गजरे और मालाएं उपहार के रूप में देती हैं।पूनम देवी बताती हैं कि उनके घर के परिसर में कई तरह के फूल लगे हैं। इन्हीं फूलों को तोड़कर वह अपनी जरूरत के अनुसार मालाएं और गजरे तैयार करती हैं। कभी वह साधारण माला बनाती हैं तो कभी अलग-अलग डिजाइन देकर उन्हें आकर्षक रूप देती हैं। बालों में लगाने वाले गजरों को भी वह अपनी पसंद के अनुसार तैयार करती हैं।

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