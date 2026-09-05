Bhadohi News: भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष बने संतोष राव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:47 AM IST
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नगर के बावन बीघा तालाब पर शुक्रवार को भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष परिनिर्वाण प्राप्त डॉ. यशवंत राव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉ. यशवंत के सामाजिक और बौद्धिक योगदान को याद करते हुए रमेश चंद्र गौतम (वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बीबी एमएस), जयप्रकाश अंबेडकर (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), भूलन बौद्ध ( कोषाध्यक्ष ) द्वारा संतोष कुमार राव को भारतीय बौद्ध महासभा का जिलाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा विनोद कुमार बौद्ध को जिला ऑडिटर चुना गया। उनके चाहने वालों में हर्ष है। मौके पर रामजी राव, संतोष सरोज, जय प्रकाश, रविंद्र कुमार, मुकेश कुमार, हरिनाथ उर्फ गुड्डू, उदयभान पाल, आनंद राव, निशांत राव आदि मौजूद रहे।
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