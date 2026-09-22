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Bhadohi News: बच्चों के विकास में शिक्षकों की भूमिका अहम

Tue, 22 Sep 2026 01:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:50 AM IST
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The role of teachers is crucial in the development of children
कंपोजिट विद्यालय भुलईपुर में सोमवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसमें बीईओ यशवंत सिंह की विदाई की गई। उनका स्थानांतरण चित्रकूट हो गया है। प्रधानाध्यापक आशीष कुमार सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी को स्मृति चिह्न भेंट किया। बीईओ ने बच्चों को लगन से पढ़ाई करने और जीवन में उच्च आदर्श स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही शिक्षकों के समर्पण की प्रशंसा की। कहा कि बच्चों के विकास में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। इस मौके पर अजय कुमार सिंह, चंद्र भूषण मिश्रा, सूर्य भूषण पटेल, वीरेंद्र कुमार, राजकुमार, सुशील कुमार सिंह, जयप्रकाश, पंकज कुमार, राजू यादव, ऋषिकेश, मैना देवी, आरती गुप्ता आदि रहीं। संवाद
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