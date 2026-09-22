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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Floods have reduced vegetable arrivals in the markets, with spinach selling for Rs 100 per kg.

Bhadohi News: बाढ़ से मंडियों में सब्जियों की आवक हुई कम, 100 रुपये किलो बिक रहा पालक

Tue, 22 Sep 2026 01:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:54 AM IST
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Floods have reduced vegetable arrivals in the markets, with spinach selling for Rs 100 per kg.
गंगा तटवर्ती इलाकों में जलस्तर बढ़ने से मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई। इससे 15 दिन में सब्जी के दाम में डेढ गुने से अधिक बढ़ोतरी हो गई है। पालक 15 दिन में 40 रुपये किलो महंगा हो गया। पालक 100 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं प्याज 60 रुपये किलो तक पहुंच गई है। सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी से गृहणियों का बजट बिगड़ गया है। ज्ञानपुर के सब्जी विक्रेता रवि सोनकर और सुरेंद्र ने बताया कि इन दिनों मंडियों में सब्जियां कम आ रही हैं। जिले में सब्जियां प्रयागराज और वाराणसी की मंडी से आती हैं। इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ा हुुआ है। किसानों की एक बड़ी आबादी गंगा के तटवर्ती इलाकों में सब्जियों की खेती करती है। बढ़े जलस्तर से कछवा, पहड़िया और प्रयागराज की सब्जी मंडियों में सब्जियों की आवक कम हुई है। जिले में ज्ञानपुर, सुरियावां, खमरिया, घोसिया, भदोही, नईबाजार और गोपीगंज की सब्जी मंडियों में बीते 15 दिनों के भीतर ही सब्जियों के दामों में डेढ़ से दो गुना का उछाल देखा जा रहा है।
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