Bhadohi News: अधिकारियों ने लिया फसलों के नुकसान का जायजा

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उप निदेशक कृषि डाॅ. रामप्रवेश और जिला कृषि अधिकारी ईरम मिर्जा ने चौथार, जगापुर सहित नहरों के किनारे स्थित गांवों में पहुंचकर फसलों का अवलोकन किया। बताया कि अभी फसल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण कराया है, उनको लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि फसलों को प्राकृतिक आपदा व अन्य जोखिम जैसे वज्रपात, रोग, कीटों से फसल नष्ट होने की परिस्थितियों में नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि फसल को क्षति पहुंचने की दशा में टोल फ्री नंबर 1447 एवं व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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ज्ञानपुर। तेज हवाओं के साथ बारिश बंद होने के बाद रविवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने कई गांवों का भ्रमण कर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी।