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Bhadohi News: महिलाओं और बालिकाओं को कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
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Information regarding legal rights was provided to women and girls.
वहिदानगर। मिशन शक्ति के तहत रविवार को जिले की महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। महिला थाना प्रभारी सीमा सिंह ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया।
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उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी, गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही के सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और छात्राओं को जागरूक किया गया। उन्हें हेल्पलाइन नंबरों 181 (महिला सहायता), 1090 (महिला शक्ति) और 1098 (बाल सहायता) आदि महत्वपूर्ण नंबरों की जानकारी दी गई। इसके अलावा आपातकालीन सहायता के लिए 112 और पुलिस नियंत्रण कक्ष के लिए 1076 नंबर के बारे में जानकारी दी गई। महिला थाना प्रभारी ने महिलाओं को पॉक्सो एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आदि कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। वहीं, उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन पीछा करने और फर्जी पहचान से संबंधित धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। महिलाओं और बालिकाओं से अपील की है कि असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या बताए गए सहायता नंबरों पर संपर्क करें।
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