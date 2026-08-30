Bhadohi News: मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय में चलेंगी एलएलबी की कक्षाएं

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मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय को विधि (एलएलबी) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त मिल गई है। इस स्वीकृति के साथ अब विश्वविद्यालय में विधि शिक्षा का नया अध्याय शुरू होगा। मिर्जापुर व सोनभद्र सहित मंडल व आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एलएलबी की शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की विधि शिक्षा स्थायी समिति ने विवि के निरीक्षण, उपलब्ध अभिलेखों व शैक्षणिक मानकों का परीक्षण करने के बाद यह मान्यता प्रदान की है। यह स्वीकृति अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई है. जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता व आधारभूत व्यवस्थाओं पर बीसीआई की मुहर है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव रामनारायण ने बताया कि बीसीआई ने विश्वविद्यालय को निर्धारित सभी मानकों व शर्तों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही छह माह के भीतर आवश्यक शपथ पत्र व अन्य अभिलेख परिषद को उपलब्ध कराने को कहा गया है। कुलसचिव ने बताया कि अब एलएलबी की पढ़ाई इसी विश्वविद्यालय से हो सकेगी।