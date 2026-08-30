Bhadohi News: बोकरिया फाल में नहाते समय डूबा चंदाैली का युवक, मौत

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। परिजनों के साथ बोकरिया फाल में पिकनिक मनाने आए चंदौली के युवक की शनिवार को नहाते समय डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के डीजल कॉलोनी निवासी रतन प्रजापति (29) शनिवार को बहन बबीता और अन्य परिजनों के साथ बोकरिया फाल घूमने आए थे। फाल में नहाते समय रतन अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। उन्हें डूबता देख परिजनों ने शोर मचाया। आस-पास मौजूद लोगों ने भी बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना मिलने पर लहंगपुर चौकी प्रभारी गुरु प्रसाद सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया। थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि शव बोकरिया फाल में नहाते समय डूबने से युवक की मौत हो गई।