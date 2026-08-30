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Bhadohi News: काला फीता बांध बैंककर्मियों ने किया सांकेतिक विरोध

Sun, 30 Aug 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:13 AM IST
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Bank employees staged a symbolic protest by wearing black ribbons.
इंडियन बैंक परिसर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते बैंककर्मी।- सोशल मीडिया।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत शनिवार को इंडियन बैंक की डंकीगंज शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया।
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हालांकि विरोध के दौरान बैंक का नियमित कामकाज और ग्राहकों की सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं।
जिला संयोजक सुरेश पांडेय ने बताया कि बैंककर्मी अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर बैंककर्मियों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
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प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था तत्काल लागू करना, पीएलआई योजना में कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना तथा अन्य लंबित मांगों का शीघ्र समाधान शामिल है। बैंककर्मियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावन दी।
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जिला संयोजक ने बताया कि मांगों के समर्थन में 11 सितंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल की जाएगी।
विरोध प्रदर्शन में नमन कुमार सिंह, अभिषेक परिहार, रविकांत सिंह, दीपक कुमार शुक्ला, आशीष मिश्रा, वीरेंद्र कुमार, नीरज पांडे, प्रज्ञा सिंह, सरिता उपाध्याय सहित अन्य बैंककर्मी शामिल रहे।
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