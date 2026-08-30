Bhadohi News: द्वारकाधीश मंदिर में उमड़े भक्त

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झूलनोत्सव के दौरान मंदिर में भगवान कृष्ण की आकर्षक झांकियां सजाई गईं। फूल-मालाओं और रंग-बिरंगी रोशनी से सजे मंदिर की छटा देखते ही बन रही थी। भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्तों में उत्साह बना रहा। मंदिर का द्वार सुबह आठ बजे खोला गया और दोपहर 12 बजे तक दर्शन-पूजन का क्रम चलता रहा। मंदिर के एकमात्र ट्रस्टी प्रदीप कुमार बजाज ने बताया कि शनिवार को झूलनोत्सव का अंतिम दिन था। मंदिर की सजावट और अन्य तैयारियां परितोष बजाज की निगरानी में की गईं। आयोजन में कलाकार शंभूनाथ चित्रकार, राजा बिजली मिस्त्री, दिलीप डेकोरेशन और बबलू मिस्त्री का विशेष सहयोग रहा। अंत में भक्तों को प्रसाद वितरित कर झूलनोत्सव का समापन किया गया।

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नगर के बुंदेलखंडी स्थित द्वारकाधीश मंदिर में शनिवार को झूलनोत्सव के अंतिम दिन भगवान कृष्ण कमल पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। भगवान के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगी रही। कन्हैया के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा। भक्तों ने भगवान का दर्शन-पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की।