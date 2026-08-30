Bhadohi News: सहकारी समिति चौकिया पर बारिश से भीगा गेहूं
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:17 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:17 AM IST
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साधन सहकारी समिति चौकिया पर सैकड़ों क्विंटल खरीदा गया सरकारी गेहूं जिम्मेदारों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। समय से उठान न होने से खुले में रखी बोरियां बारिश में भीग गईं। चूहों ने भी बोरियां कुतर दी हैं।
अब सड़ा हुआ गेहूं केंद्र परिसर में पड़ा हुआ है। अन्नदाता मंच के पदाधिकारियों ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्र प्रभारी नागेश्वर सिंह ने बताया कि एक सप्ताह पहले छह ट्रक गेहूं का उठान हुआ था, लेकिन कुछ गेहूं केंद्र पर था। संवाद
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अब सड़ा हुआ गेहूं केंद्र परिसर में पड़ा हुआ है। अन्नदाता मंच के पदाधिकारियों ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्र प्रभारी नागेश्वर सिंह ने बताया कि एक सप्ताह पहले छह ट्रक गेहूं का उठान हुआ था, लेकिन कुछ गेहूं केंद्र पर था। संवाद
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