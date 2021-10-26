Bhadohi News: दो करोड़ से लक्ष्मणपुर रजबाहा का होगा जीर्णोद्धार

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इससे वाराणसी के तीन ब्लॉकों के 100 से ज्यादा गांवों में सिंचाई सुविधा बेहतर होगी। इसके तहत पांच किमी कच्चे रास्ते पर खड़ंजा भी बिछाया जाएगा।ज्ञानपुर मुख्य नहर प्रयागराज के केहुनी से निकलकर वाराणसी और मिर्जापुर जिले तक जाती है। इसकी लंबाई 74 किमी है। इससे चार रजबाहा जुड़े हैं। इनमें डीघ रजबाहा करीब 17 किमी, भदोही रजबाहा की लंबाई 53 किमी, सीखड़ रजबाहा की लंबाई 43 किमी और लक्ष्मणपुर रजबाहा 15 किमी है। इससे भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के करीब ढाई से तीन लाख किसानों को लाभ मिलता है। सीखड़ और डीघ रजबाहा के जीर्णोद्धार के लिए शासन से धनराशि जारी हो गई है और विभाग को धनराशि मिल गई है। इससे दोनों रजबाहा पर काम शुरू कराने की तैयारी है।नहर विभाग ने अब वाराणसी में सिंचाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए लक्ष्मणपुर रजबाहा के जीर्णोद्धार के लिए कदम उठाया है।दो करोड़ रुपये की कार्ययोजना शासन को प्रस्तावित की गई है। इससे रजबाहा के जर्जर पुलिया की मरम्मत समेत अन्य जरूरी कार्य कराए जाएंगे।रजबाहा से वाराणसी के तीन ब्लॉकों के 90 किलोमीटर तक आसपास के गांवों में स्थित खेतों में नहरों से सिंचाई होती है। इनमें सेवापुरी, आराजीलाइन और काशी विद्यापीठ ब्लाॅक के 100 से ज्यादा गांव शामिल हैं।नहर विभाग के अधिशासी अभियंता सुधीर कुमार पाल ने बताया कि लक्ष्मणपुर रजबाहा के जीर्णोद्धार के लिए दो करोड़ एक लाख रुपये की कार्ययोजना शासन को प्रस्तावित की गई है।स्वीकृति मिलने पर टूटी नालियां, जर्जर पुलिया की मरम्मत कराई जाएगी। ताकि पानी टेल तक पहुंचे और किसान सिंचाई कर सकें।