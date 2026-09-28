Bhadohi News: भागवत कथा से पहले निकाली गई कलश यात्रा

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कथा प्रारंभ होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने सिर पर कलश रख कर मंगलगीत गाते हुए गांव की परिक्रमा की। गांव का महौल भक्तिमय हो गया।

कथावाचक आचार्य शरद कृष्ण (श्रीधाम वृंदावन) कर रहे हैं। पहले दिन आचार्य शरद कृष्ण ने भागवत के महात्म्य का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भागवत कथा के श्रवण से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान सुरेंद्र प्रताप मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

गोपीगंज। औराई ब्लॉक के अमवां माफी, सुमेरीपट्टी गांव में रविवार को संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा का विधिवत शुभारंभ किया गया।