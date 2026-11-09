भदोही: रेलवे स्टेशन पर चोरी के सामान के साथ 58 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार, 5.50 लाख का माल बरामद

बैग में मिले जेवर और कपड़े

बैग से एक जोड़ी पायल, दो जोड़ी बिछिया, लगभग 30 ग्राम वजन का पीली धातु का एक गोल बट, पांच साड़ियां, बच्चों के चार जोड़ी कपड़े, तीन स्वेटर, दो स्कूली बैग, खिलौना, दो जोड़ी फ्रॉक, बेडशीट और तकिया कवर के साथ एक लाल चुनरी बरामद हुई।



पुलिस के मुताबिक, बरामद सामान वाराणसी कैंट जीआरपी थाने में दर्ज मुकदमे से संबंधित है। इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 335/2026 के तहत बीएनएस की धारा 305(सी) में प्राथमिकी दर्ज है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।



आरोपी को न्यायालय में पेश किया

जीआरपी ने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके पुत्र सुशील दुबे को दी। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



कार्रवाई पुलिस महानिदेशक (रेलवे) प्रकाश डी, पुलिस महानिरीक्षक (रेलवे) प्रयागराज जोन एन. कोलांची और पुलिस अधीक्षक (रेलवे) प्रयागराज प्रशांत वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। टीम में जीआरपी कैंट प्रभारी निरीक्षक रजोल नागर, उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव, मुख्य आरक्षी दल्लन यादव, दीपक मिश्रा और आरक्षी योगेश यादव शामिल रहे।