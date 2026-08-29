Bhadohi News: ट्रक चालक से लूट का आरोपी हिस्ट्रीशीटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, बाएं पैर में लगी गोली

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एएसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया कि सुरभि शोध संस्थान के पास पुलिस ने संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। जावेद के बाएं पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद वह मौके पर गिर गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ऑपरेशन ने बताया कि पूछताछ में जावेद ने पुलिस को बताया कि 22 अगस्त को वह अपने साथियों के साथ अहरौरा टोल प्लाजा के पास पहुंचा था। वहां ट्रक चालक से पर्स और मोबाइल छीनकर भाग गया था। पुलिस के मुताबिक, बरामद 5300 रुपये और आधार कार्ड उसी लूट की घटना से संबंधित हैं।हिस्ट्रीशीटर पर दर्ज हैं सात मामलेमिर्जापुर। एएसपी ऑपरेशन राजकुमार मीणा ने बताया कि गिरफ्तार जावेद अहरौरा थाने का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ अहरौरा थाने में लूट, आयुध अधिनियम, गिरोहबंद अधिनियम और गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम समेत सात मामले दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2023 में लूट और अवैध हथियार, वर्ष 2025 में चोरी, लूट से संबंधित मामले, गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट शामिल है।