Bhadohi News: पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीयों से जगमग हुए गंगा घाट, ज्ञान सरोवर और अस्पताल

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धार्मिक एवं पौराणिक स्थल सीतामढ़ी के गंगा तट, पक्का घाट एवं गंगा चबूतरे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीपदान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घाट सरोवर और अस्पताल परिसरों में 60 हजार दीया जलाया। गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर पर आचार्य शरद पांडेय ने 11 आचार्यजनों के साथ देवाधिदेव महादेव की स्तुति करके पीएम के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ की कामना की।वहीं गोपीगंज में कृष्ण कुमार खटाई, आनंद कुमार गुप्ता ने कैंडल जलाकर पीएम का जन्मदिन मनाया गया।भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती रेनू पांडेय एवं डीघ मंडल अध्यक्ष शैलेश पांडेय के नेतृत्व में दीप जलाया गया। यहां पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडेय, भाजपा नेता रेनू पांडेय, विमल मिश्र, अभिषेक जायसवाल आदि मौजूद रहे। ज्ञानुपर नगर के ज्ञान सरोवर में 51 हजार दीप जलाए गए। इसका शुभारंभ भाजपा सांसद डॉ विनोद बिंद, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने किया। भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाइस मौके पर दीपक मिश्रा, ईओ दयाशंकर वर्मा, चैयरमेन घनश्याम दास गुप्ता, सभासद रमेश पासी, बृजेश गुप्ता, आशुतोष पांडेय, प्रदीप सिंह आदि रहे।