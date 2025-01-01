Bhadohi News: वरूणा नदी में नहाते समय डूबा बीएससी का छात्र, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:02 AM IST
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भदोही कोतवाली क्षेत्र के लालीपुर भात गांव में रविवार को वरूणा नदी में स्नान करते समय डूबने से बीएससी के छात्र धनंजय गौतम (19) की मौत हो गई। ग्रामीण ने नदी से बाहर निकालकर उसे भदोही के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि लालीपुर भात गांव के कोटेदार अनिल गौतम के तीन बेटों में धनंजय बीएससी का छात्र था। वह भदोही के एक कॉलेज में पढ़ता था। रविवार को सुबह करीब 10 बजे वह गांव के किनारे से गुजरी वरूणा नदी पर स्नान करने के लिए गया जहां पहले से ही कई लोग स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय वह गहरे पानी में चला गया। आसपास स्नान कर रहे बच्चों ने शोर मचाया तब ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि लालीपुर भात गांव के कोटेदार अनिल गौतम के तीन बेटों में धनंजय बीएससी का छात्र था। वह भदोही के एक कॉलेज में पढ़ता था। रविवार को सुबह करीब 10 बजे वह गांव के किनारे से गुजरी वरूणा नदी पर स्नान करने के लिए गया जहां पहले से ही कई लोग स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय वह गहरे पानी में चला गया। आसपास स्नान कर रहे बच्चों ने शोर मचाया तब ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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