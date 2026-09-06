Bhadohi News: चौराहों पर ऑटो वालों का चल रहा बिजनेस, पटरी पर यातायात नियम

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दिख रही है। हद ये है कि बाजारों में बीच सड़क पर ही चालक ऑटो खड़ा कर सवारी बैठा रहे हैं।इससे जाम की समस्या तो बढ़ ही रही है। वहीं दुकानों के सामने ऑटो खड़े होने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है।परिवहन विभाग के अनुसार जिले भर में 11800 ऑटो पंजीकृत हैं। इसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों ऑटो शामिल हैं। लोग लंबी दूरी या एक बाजार से दूसरे बाजार तक जाने के लिए ऑटो का ही इस्तेमाल करते हैं।इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है। जिले के बाजारों में भीड़ बढ़ी हुई है। इसके बाद भी ऑटो चालकों की मनमानी पर लगाम नहीं लग सका है। हर बाजारों में ऑटो चालक बीच चौराहों पर वाहन खड़ा कर सवारी बैठा रहे हैं।इसमें ध्यान देनी वाली बात है कि हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होने के बाद भी ऑटो चालकों में भय नहीं होता और सड़कों के बीचोबीच वाहन खड़ा कर जाम का कारण बनते हैं। हमारी टीम ने रविवार को चौराहों की हकीकत देखी। ज्ञानपुर, गोपीगंज, औराई और रजपुरा समेत हर बाजारों के चौराहों पर ऑटो बीच सड़क पर खड़ा था।