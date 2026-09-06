Bhadohi News: बूंदाबांदी से बढ़ा एक डिग्री तापमान

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दो बजे हल्की बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। एक डिग्री तापमान बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद जताई है।किसानों के लिए बूंदाबांदी फायदेमंद है। ज्ञानपुर, लखनों, हाॅस्टल चौराहा, जोरई, सिंहपुर, पाली, वेदपुर सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की बारिश हुई।चौरी, सुरियावां आदि स्थानों पर बादल उमड़ घुमड़ कर चले गए। दिन में धूप होने के कारण शनिवार की अपेक्षा रविवार को अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आई। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के बजाय 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। मौसम का बदलता मिजाज सेहत के लिए नुकसान देह है।जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. प्रदीप यादव ने बताया कि ऐसे मौसम में सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार तेजी से होते हैं।लापरवाही बरतने पर सीधे बीमार पड़ सकते हैं। बाजार के तले भुने खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डॉ. अजय कुमार ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा।उन्होंने बताया कि आगामी दो दिनों तक इसी तरह बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।