Bhadohi News: बैंक बंद, 70 फीसदी एटीएम खाली, भटकते रहे लोग

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जिले में कुल 15 बैंकों की 134 शाखाएं हैं। इनमें 102 सार्वजनिक और बाकी प्राइवेट बैंक हैं। इन बैंकों के 66 एटीएम जिले में स्थापित हैं। नगरीय क्षेत्रों में 50 और ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे लेनदेन के लिए 16 एटीएम लगे हैं। बीते 11 सितंबर को बैंक कर्मियों की हड़ताल थी।इसके चलते सभी सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। 12 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार रहा, इसके चलते बैंक बंद रहे। इससे जिले के अधिकांश एटीएम में रुपये ही खत्म हो गए। एटीएम में रुपये न होने और बैंक बंद होने कारण लोगों को परेशान होकर इधर-उधर घूमना पड़ा।यही नहीं, 13 सितंबर को रविवार का अवकाश है। शनिवार को टीम ने ज्ञानपुर, गोपीगंज नगर में 15 एटीएम की पड़ताल की। ज्ञानपुर में एसबीआई, बैंक आफ बड़ौदा और गोपीगंज में एसबीआई और एक्सिस बैंक के एटीएम पर रुपये निकलते हुए मिले, जबकि बाकी एटीएम में नकदी संकट होने से सन्नाटा रहा। इससे जरूरी काम से आने वाले लोग रुपये नहीं निकलने से परेशान दिखे। एलडीएम अमित कुमार गुप्ता का कहना है कि बैंक कर्मियों की हड़ताल के कारण एटीएम पर नकदी की दिक्कत हुई। सोमवार से सारी व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी। रविवार को कुछ एटीएम पर रुपये भिजवाने का प्रयास किया जाएगा।