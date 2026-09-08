Basti News: मंडलीय कबड्डी टीम में चयन के लिए महिला खिलाड़ियों ने बहाया पसीना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:50 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:50 PM IST
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बस्ती। सहारनपुर मंडल में 15 से 17 सितंबर तक आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता महिला कबड्डी के लिए मंडलीय चयन-ट्रायल मंगलवार को हुआ। सुबह से ही खिलाड़ी शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में पसीना बहाते दिखे।
क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय सीनियर महिला कबड्डी टीम खिलाड़ियों का ट्रायल हो गया है। अब टीम में सफल खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। खिलाड़ी टीम में जगह पाने के लिए जमकर पसीना बहाते दिखे। करीब 20 खिलाड़ी ट्रायल में हिस्सा लिए।
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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि पं. दीनदयाल उपाध्याय सीनियर महिला कबड्डी टीम खिलाड़ियों का ट्रायल हो गया है। अब टीम में सफल खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। खिलाड़ी टीम में जगह पाने के लिए जमकर पसीना बहाते दिखे। करीब 20 खिलाड़ी ट्रायल में हिस्सा लिए।
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