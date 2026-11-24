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मिल प्रबंधन के अनुसार, बाहरी क्रय केंद्रों पर गन्ने की तौल 26 नवंबर से शुरू होगी। मिल गेट पर तौल 28 नवंबर को डोंगा पूजा के बाद प्रारंभ की जाएगी। इकाई प्रमुख डॉ. जेपी त्रिपाठी ने बताया कि गन्ना आपूर्ति की सभी तैयारियां पूरी हैं। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने समयबद्ध गन्ना मूल्य भुगतान को मिल प्रबंधन की प्राथमिकता बताया। महाप्रबंधक गन्ना लवकुश सिंह चौहान ने पारदर्शी व्यवस्था के तहत पर्ची निर्गमन की बात कही। उन्होंने किसानों से साफ-सुथरा और अगोला रहित गन्ना आपूर्ति करने की अपील की।किसानों की सुविधा पर जोरसीनियर गन्ना अधिकारी बाल सिंधु पांडेय गगन ने कहा, गन्ना विभाग की टीम किसानों की सुविधा के लिए सक्रिय है। क्रय केंद्रों से लेकर मिल गेट तक तौल व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। इससे किसानों के समय की बचत होगी। उप महाप्रबंधक गन्ना अनिल शुक्ला, क्षेत्रीय गन्ना अधिकारी प्रवीण सिंह, रंजीत सिंह और राजेश सिंह भी मौजूद रहे।