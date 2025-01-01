Basti News: कच्चे मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबकर अधेड़ की मौत

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लबदहा निवासी नाजिम सोमवार की शाम करीब छह बजे अपने पक्के मकान के पीछे स्थित पुराने कच्चे घर पर गए थे। इस कच्चे घर का इस्तेमाल लकड़ी और अन्य घरेलू सामान रखने के लिए किया जाता था, जिसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी का छाजन लगा हुआ था। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण पन्नी फट गई थी और बारिश का पानी अंदर भर रहा था।नाजिम जब इसी प्लास्टिक पन्नी को ठीक कर रहे थे, तभी बारिश से नम हुई जर्जर कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और वह दीवार के भारी मलबे के नीचे दब गए। आनन-फानन आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। सूचना मिलते ही हर्रैया पुलिस मौके पर आई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। परिजन ने बताया कि नाजिम के एक ही बेटी है, जो विवाहित है और अपने ससुराल में रहती है। वे गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे।