Basti News: अघोषित बिजली कटौती से बढ़ा जनआक्रोश, आधी रात पावर हाउस पर हंगामा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:02 AM IST
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हर्रैया। गर्मी और उमस के बीच ग्रामीण अंचलों में अघोषित बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही कटौती से परेशान ग्रामीण बृहस्पतिवार आधी रात पावर हाउस पहुंच गए। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय ग्रुप में शाम छह बजे दो घंटे बिजली कटौती का संदेश भेजा जाता है लेकिन इसके बाद कटौती की अवधि बार-बार बढ़ा दी जाती है। इससे रात में पांच से छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली न रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं, बुजुर्गों और मरीजों को उमस भरी गर्मी में परेशानी उठानी पड़ रही है। शाम के समय बिजली कटौती से दुकानदारों और छोटे कारोबारियों का काम भी प्रभावित हो रहा है।
ग्रामीण सूर्या चौधरी और शिव कुमार पांडेय ने बताया कि बिजली कटौती की समस्या को लेकर अधिकारी से बात करने के लिए वे पावर हाउस पहुंचे थे। उनका आरोप है कि एसडीओ के मौके पर आने के बजाय आपातकालीन पुलिस सेवा 112 को सूचना दे दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति शांत हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
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एसडीओ हर्रैया डीएन शर्मा ने बताया कि ऊपर से 33 केवी लाइन का कोड मिलने के कारण बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ रही है। उच्च स्तर से कोड आते ही मजबूरी में आपूर्ति रोकनी पड़ती है। समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है।
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ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय ग्रुप में शाम छह बजे दो घंटे बिजली कटौती का संदेश भेजा जाता है लेकिन इसके बाद कटौती की अवधि बार-बार बढ़ा दी जाती है। इससे रात में पांच से छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली न रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं, बुजुर्गों और मरीजों को उमस भरी गर्मी में परेशानी उठानी पड़ रही है। शाम के समय बिजली कटौती से दुकानदारों और छोटे कारोबारियों का काम भी प्रभावित हो रहा है।
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ग्रामीण सूर्या चौधरी और शिव कुमार पांडेय ने बताया कि बिजली कटौती की समस्या को लेकर अधिकारी से बात करने के लिए वे पावर हाउस पहुंचे थे। उनका आरोप है कि एसडीओ के मौके पर आने के बजाय आपातकालीन पुलिस सेवा 112 को सूचना दे दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति शांत हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।
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एसडीओ हर्रैया डीएन शर्मा ने बताया कि ऊपर से 33 केवी लाइन का कोड मिलने के कारण बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ रही है। उच्च स्तर से कोड आते ही मजबूरी में आपूर्ति रोकनी पड़ती है। समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है।