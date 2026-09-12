Basti News: अघोषित बिजली कटौती से बढ़ा जनआक्रोश, आधी रात पावर हाउस पर हंगामा

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ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय ग्रुप में शाम छह बजे दो घंटे बिजली कटौती का संदेश भेजा जाता है लेकिन इसके बाद कटौती की अवधि बार-बार बढ़ा दी जाती है। इससे रात में पांच से छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली न रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं, बुजुर्गों और मरीजों को उमस भरी गर्मी में परेशानी उठानी पड़ रही है। शाम के समय बिजली कटौती से दुकानदारों और छोटे कारोबारियों का काम भी प्रभावित हो रहा है।ग्रामीण सूर्या चौधरी और शिव कुमार पांडेय ने बताया कि बिजली कटौती की समस्या को लेकर अधिकारी से बात करने के लिए वे पावर हाउस पहुंचे थे। उनका आरोप है कि एसडीओ के मौके पर आने के बजाय आपातकालीन पुलिस सेवा 112 को सूचना दे दी गई। पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति शांत हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली आपूर्ति की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।एसडीओ हर्रैया डीएन शर्मा ने बताया कि ऊपर से 33 केवी लाइन का कोड मिलने के कारण बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ रही है। उच्च स्तर से कोड आते ही मजबूरी में आपूर्ति रोकनी पड़ती है। समस्या की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है।