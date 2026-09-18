Basti News: नियंत्रित रेट तय करने की मांग, ट्रक मालिकों ने उठाई आवाज

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जिलाध्यक्ष ने बताया कि ट्रक मालिक बिहार, फतेहपुर, बांदा और झांसी समेत विभिन्न जिलों से निर्माण सामग्री बस्ती लाते हैं। डीजल, चालक का खर्च, वाहन की किस्त और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद ढुलाई का रेट लागत के अनुरूप नहीं मिल रहा है। इससे ट्रक मालिकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बन रही है।संगठन ने मोरंग की ढुलाई का नियंत्रित रेट 65 रुपये प्रति टन निर्धारित करने की मांग की। ट्रक मालिकों ने प्रशासन से ढुलाई का रेट तय करने के साथ ही बिल्डिंग मटेरियल कारोबारियों के लिए भी रेट निर्धारित कराने की मांग की। उनका कहना है कि इससे निर्माण सामग्री की बिक्री दर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ट्रक एसोसिएशन ने प्रशासन से ट्रक मालिकों और बिल्डिंग मटेरियल संगठन के पदाधिकारियों के बीच वार्ता कराकर समस्या का समाधान कराने की मांग की।