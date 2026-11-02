Basti News: पटाखों के गोदामों में पहुंची टीम, जांचे गए सुरक्षा के इंतजाम

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पटाखे के थोक कारोबारियों को भंडारण और स्टॉक रजिस्टर दुरुस्त रखने की हिदायत दी गई। गोदाम को आबादी क्षेत्र से दूर रखने के निर्देश दिए गए। लाइसेंस की भी जांच की गई। कहा गया कि बगैर लाइसेंस के पटाखों का कारोबार अवैध माना जाएगा। पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा पंजीकरण में उल्लिखित चौहद्दी के अंदर ही गोदाम और दुकान होनी चाहिए। बिजली निगम के मानक हर हाल में पूरा किए जाएगा।गोदाम और दुकान का विद्युतीकरण में सुरक्षा के सभी मानक पूरे होने चाहिए। आग से बचाव हेतु बालू, पानी, अग्निशमन यंत्र रखने होंगे। दुकानों के आस-पास धूम्रपान न करने, निर्धारित मात्रा से अधिक आतिशबाजी सामग्री का भण्डारण न करने की भी हिदायत दी गई। इस मौके पर सीओ यातायात कुलदीप सिंह यादव, थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती शशांक शेखर राय, यातायात प्रभारी कुलदीप त्रिपाठी के अलावा फायर टीम भी मौजूद रही।दुकान पर बालू-पानी रखने के निर्देशनगर बाजार। दिवाली और छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। रविवार को क्षेत्राधिकारी कलवारी बृजेश सिंह ने पुलिस टीम के साथ पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने आतिशबाजी के स्टॉक, भंडारण व्यवस्था, सुरक्षा उपकरणों और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर सुरक्षा उपकरण पर्याप्त मात्रा में पाए गए। सीओ ने दुकानदारों को बालू, पानी और अग्निशमन यंत्र रखने, दुकानों के आसपास धूम्रपान पर रोक लगाने तथा निर्धारित सीमा से अधिक आतिशबाजी का भंडारण नहीं करने की हिदायत दी। उन्होंने सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा। सीओ ने आमजन से भी आतिशबाजी करते समय सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की, ताकि त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। संवाद