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उद्घाटन समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने आकर्षक मार्च पास्ट निकाला। अनुशासित कदमताल और खिलाड़ियों के उत्साह से स्टेडियम गूंज उठा। आयोजन में वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी बालक-बालिका और बैडमिंटन बालक-बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पहले दिन विभिन्न विद्यालयों की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले हुए। विजेता टीमें अगले चरण में पहुंचीं।संचालन में शिव प्रकाश सिंह, विवेक पांडेय, रमेश चौधरी, अभिषेक सिंह, कमर खलील, ज्ञान उपाध्याय, दीप पटेल और विजय चौधरी ने योगदान दिया। संयोजन में रामप्रताप सिंह, काजी फरजान, हेमंत पांडेय, यथार्थ श्रीवास्तव, अंकुर उपाध्याय और अमित राय की भूमिका रही। एनएवाई अध्यक्ष भावेश पांडेय ने कहा कि खेल संगम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को साझा मंच उपलब्ध कराना है। खेल बच्चों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उन्होंने आयोजन में भागीदारी के लिए विद्यालयों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और अभिभावकों के प्रति आभार जताया। प्रतियोगिताएं 27 नवंबर को भी जारी रहेंगी।य