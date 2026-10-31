Basti News: सात संपर्क मार्गों के निर्माण पर खर्च होंगे 9.43 करोड़, छह माह में पूरा होगा काम

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लंबे समय से जर्जर इन संपर्क मार्गों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। कई सड़कों की गिट्टियां उखड़ने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए हर्रैया विधायक अजय सिंह और कप्तानगंज विधायक कवींद्र चौधरी ने इन मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना के तहत स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी साल की शुरुआत में पीडब्ल्यूडी ने सर्वे कराकर बदहाल संपर्क मार्गों को चिह्नित किया था। इनमें से सात मार्गों के नवनिर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। अब बजट जारी होने के बाद टेंडर निकाला गया है। विभाग का प्रयास है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक फर्म का चयन कर कार्यादेश जारी कर दिया जाए, जिससे निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता संजीव ने बताया कि सातों मार्गों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फर्म चयनित होते ही काम शुरू कराया जाएगा। सभी सड़कों को छह माह में पूरा करने का लक्ष्य है।इन सात मार्गों का होगा निर्माणमझौआट-अमारी मार्ग से मल्लाहपुरवा, चौधरीपुरवा, मरदहिया, कुंवर झामपुर होते हुए आरसीसी पुलिया मार्ग।प्रतापपुर से सिकटा मार्ग।पोतनहिया संपर्क मार्ग से पोखरिया होते हुए ऐनपुर तक मार्ग।सिकटा मार्ग से डमरुआ मार्ग।जोतियापुर-बेलभरिया मार्ग से चंद्रभान के स्कूल होते हुए नगर पुरवा तक मार्ग।करवलिया जूड़हवा से दुलहिन बगिया होते हुए पड़री दलित बस्ती तक संपर्क मार्ग।मधुपुर सीसी रोड से ऊंजी रोड होते हुए गोपालपुर फार्म हाउस तक मार्ग।नवंबर के पहले सप्ताह तक फर्म का चयन कर कार्यादेश जारी करने का प्रयास है। सभी सातों सड़कों का निर्माण छह माह में पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। -प्रतिकार सिंह, अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी, बस्ती।