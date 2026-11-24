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बस्ती। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को लोकबंधु राजनारायण की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेंद्रनाथ यादव ने कहा कि राजनारायण लीक से हटकर चलने वाले प्रखर समाजवादी नेता थे। उन्होंने जनहित के लिए आजीवन संघर्ष किया और अपने जीवन के 17 वर्ष जेल में बिताए। पूर्व विधायक राजमणि पांडेय, विधायक कविंद्र चौधरी अतुल सहित अन्य नेताओं ने भी उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान जावेद पिंडारी, मो. स्वालेह, मो. सलीम, दयाशंकर मिश्र, अखिलेश यादव, अरविंद सोनकर, मो. उमर, दाउद खान मौजूद रहे। संवाद