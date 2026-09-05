Basti News: ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री परेशान, स्टेशन पर करना पड़ा घंटों इंतजार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

जन्माष्टमी के बाद छुट्टियां बिताकर लौट रहे यात्रियों की शनिवार को ट्रेनों में भीड़ रही। बस्ती से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन संख्या 14231 मनवर-संगम एक्सप्रेस निर्धारित समय से करीब तीन घंटे विलंब से रवाना हुई। ट्रेन के इंतजार में यात्री स्टेशन पर परेशान होते रहे। वहीं, ट्रेन संख्या 15707 आम्रपाली एक्सप्रेस भी करीब एक घंटे देरी से चली।सेमरियावां निवासी रत्नेश प्रताप यादव छुट्टी मनाने के बाद प्रयागराज लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन के देर से आने के कारण काफी परेशानी हुई। इसी तरह बिशनपुरवा, बस्ती निवासी संदीप चौधरी प्रयागराज में पढ़ाई करते हैं। छुट्टी के बाद लौटने के लिए वह मनवर-संगम एक्सप्रेस का इंतजार करते दिखे।दूसरे डिवीजन में काम और गोंडा रेलखंड पर ब्लॉकिंग का असरपूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल के जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि दूसरे डिवीजन में कार्य चलने के साथ ही गोरखपुर-गोंडा रेलखंड के बीच ब्लॉकिंग का काम भी चल रहा है। इसके चलते कुछ ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। रेलवे का प्रयास है कि ट्रेनों का संचालन जल्द समय से हो। यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।दिल्ली-मुंबई जाने वाली ट्रेनों में जगह नहींत्योहारी सीजन में दिल्ली और मुंबई जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में भी यात्रियों को सीट नहीं मिल रही है। कई यात्री गेट के पास बैठकर जैसे-तैसे सफर करते दिखे। यात्रियों के अनुसार, ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इससे त्योहार के बाद घर लौटने वाले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।