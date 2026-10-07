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बस्ती : नए पुलिस कप्तान होंगे ओमवीर सिंह, जौनपुर भेजे गए यशवीर सिंह

Wed, 07 Oct 2026 03:41 PM IST
अनुराग रंजन अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती Published by: अनुराग रंजन Updated Wed, 07 Oct 2026 03:41 PM IST
सार

नए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के सामने जिले की कानून-व्यवस्था संभालने के साथ अपराध नियंत्रण की चुनौती होगी। बस्ती में अपराध के साथ साइबर ठगी, यातायात, महिला सुरक्षा और थानों की कार्यप्रणाली प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं।

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Omveer Singh will be new ssp, Yashveer Singh Transferred to Jaunpur
ओमवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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जिले की कानून-व्यवस्था की कमान अब ओमवीर सिंह संभालेंगे। शासन ने पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह का तबादला करते हुए जौनपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया है। वहीं बलिया के पुलिस अधीक्षक रहे ओमवीर सिंह को बस्ती का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।  
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डॉ. यशवीर सिंह का लंबित मामलों के निस्तारण पर रहा फोकस
डॉ. यशवीर सिंह के कार्यकाल में जिले में अपराध नियंत्रण के साथ लंबित मामलों के निस्तारण और अभियानों पर पुलिस का फोकस रहा। साइबर अपराध, संगठित अपराध और महिला संबंधी अपराधों में कार्रवाई को लेकर भी पुलिस की ओर से अभियान चलाए गए। हाल के दिनों में अपराध के मामलों में उनके स्तर से कई मामलों में कड़ा रुख अपनाया गया।
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अब नए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के सामने जिले की कानून-व्यवस्था संभालने के साथ अपराध नियंत्रण की चुनौती होगी। बस्ती में अपराध के साथ साइबर ठगी, यातायात, महिला सुरक्षा और थानों की कार्यप्रणाली प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं।
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