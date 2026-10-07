बस्ती : नए पुलिस कप्तान होंगे ओमवीर सिंह, जौनपुर भेजे गए यशवीर सिंह

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डॉ. यशवीर सिंह के कार्यकाल में जिले में अपराध नियंत्रण के साथ लंबित मामलों के निस्तारण और अभियानों पर पुलिस का फोकस रहा। साइबर अपराध, संगठित अपराध और महिला संबंधी अपराधों में कार्रवाई को लेकर भी पुलिस की ओर से अभियान चलाए गए। हाल के दिनों में अपराध के मामलों में उनके स्तर से कई मामलों में कड़ा रुख अपनाया गया।अब नए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के सामने जिले की कानून-व्यवस्था संभालने के साथ अपराध नियंत्रण की चुनौती होगी। बस्ती में अपराध के साथ साइबर ठगी, यातायात, महिला सुरक्षा और थानों की कार्यप्रणाली प्रमुख चुनौतियों में शामिल हैं।