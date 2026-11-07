Basti News: 20 स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद यात्रियों को राहत नहीं

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शुक्रवार को मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्पेशल (01080) तीन घंटे की देरी से बस्ती पहुंची। गोरखपुर-पुणे स्पेशल (01416) दो घंटे, बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल और दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल भी दो-दो घंटे विलंबित रहीं। वहीं, हडपसर-गोरखपुर स्पेशल (01415) चार घंटे की देरी से पहुंची। इसके अलावा अन्य स्पेशल ट्रेनें भी निर्धारित समय से विलंबित रहीं। इससे यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करने के साथ ही ट्रेन के भीतर भी परेशानी उठानी पड़ी। त्योहारों के चलते महानगरों से लौटने वाले यात्रियों की भीड़ जनरल और स्लीपर कोच में अधिक है। आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को भी कोच में अत्यधिक भीड़ के कारण अपनी सीट तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी की ओर से अनाउंसमेंट किया गया। पुलिसकर्मियों ने कोचों में अनावश्यक भीड़ करने वाले यात्रियों को समझाकर व्यवस्थित तरीके से यात्रा करने की अपील की।पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि त्योहारों में महानगरों से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक समय से पहुंचाया जाए।