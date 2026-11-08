Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Motorcycle stolen from Gandhinagar market; FIR registered

Basti News: गांधीनगर बाजार से बाइक चोरी, प्राथमिकी दर्ज

Sun, 08 Nov 2026 08:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:21 PM IST
विज्ञापन
Motorcycle stolen from Gandhinagar market; FIR registered
बस्ती। कोतवाली क्षेत्र के सबसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में गांधीनगर बाजार क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामना आया है। घटना के पांच दिन बाद भी पुलिस कुछ पता नहीं लगा सकी है। जबकि यहां सीसीटीवी कैमरे भी हर तरफ लगे हुए हैं। लालगंज थाना क्षेत्र के धौरूखोर गांव के रहने वाले काशीराम ने तहरीर देकर बताया कि वह एक नवंबर को साहू मार्केट गांधीनगर में शाम सात बजे दवा खरीदने गए थे। गांधीनगर मार्ग के किनारे वह अपनी बाइक खड़ी कर दुकान पर चले गए। वापस लौटे तो उनकी बाइक गायब थी। उन्होंने तत्काल पुलिस से शिकायत भी की। छह दिन बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन

एससी-एसटी केस में फंसाने की धमकी, प्राथमिकी

बहादुरपुर। कलवारी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में मोबाइल पर गाली देने और शिकायत करने पर एससी-एसटी केस में फंसाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। मोहम्मदपुर निवासी मोहम्मद कैफ ने तहरीर में बताया कि शनिवार दोपहर करीब एक बजे गांव के रामचरन ने फोन कर उसे गाली दी। विरोध करने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए शिकायत करने पर एससी-एसटी केस में फंसाने की बात कही। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच एसआई स्वामीनाथ सिंह को सौंपी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed