Basti News: खैर चैंपियंस को बस्ती इलेवन ने चार विकेट से हराया
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:47 AM IST
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बस्ती। खैर इंटर कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर शुक्रवार को अंडर-12 आयु वर्ग के बीच ट्राई सीरीज का दूसरा मैच खेला गया। मैच में खैर चैंपियंस को बस्ती इलेवन की टीम ने चार विकेट से शिकस्त दी।
निर्धारित 25 ओवर के मुकाबले में खैर चैंपियंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए खैर चैंपियंस की टीम महज 24.2 ओवर में 70 बनाकर ऑल आउट हो गई। खैर चैंपियंस की तरफ से रूद्र पाल ने 16, अव्यकवीर ने सात और ऐश्वर्या ने तीन रन बनाए। बस्ती इलेवन की तरफ से बृजेश कुमार ने चार विकेट झटके। अंकित ने एक और अभिज्ञ ने एक विकेट लिया।
स्कोर का पीछा करने उतरी बस्ती इलेवन की टीम ने 17.4 ओवर में ही मुकाबले को चार विकेट से जीत लिया। बस्ती-11 की तरफ से अनुराग ने 24, स्वास्तिक ने 10 और राघव ने 6 रन बनाए। बस्ती चैंपियंस की तरफ से रितिक ने तीन, संस्कार और रुद्रपाल ने एक-एक विकेट लिए। शानदार प्रदर्शन करने वाले बृजेश कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। कोच आलोक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। संवाद
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निर्धारित 25 ओवर के मुकाबले में खैर चैंपियंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए खैर चैंपियंस की टीम महज 24.2 ओवर में 70 बनाकर ऑल आउट हो गई। खैर चैंपियंस की तरफ से रूद्र पाल ने 16, अव्यकवीर ने सात और ऐश्वर्या ने तीन रन बनाए। बस्ती इलेवन की तरफ से बृजेश कुमार ने चार विकेट झटके। अंकित ने एक और अभिज्ञ ने एक विकेट लिया।
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स्कोर का पीछा करने उतरी बस्ती इलेवन की टीम ने 17.4 ओवर में ही मुकाबले को चार विकेट से जीत लिया। बस्ती-11 की तरफ से अनुराग ने 24, स्वास्तिक ने 10 और राघव ने 6 रन बनाए। बस्ती चैंपियंस की तरफ से रितिक ने तीन, संस्कार और रुद्रपाल ने एक-एक विकेट लिए। शानदार प्रदर्शन करने वाले बृजेश कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। कोच आलोक वर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। संवाद
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