Basti News: क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर ठीक करने में देरी से रोष
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:21 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:21 AM IST
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कुदरहा। क्षेत्र के 33/11 बिजली उपकेंद्र शंकरपुर के अंतर्गत आने वाले जिभियांव गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 63 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। इससे दो दिन से लगभग 150 घरों की बत्ती गुल है और पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ है। समय पर ट्रांसफार्मर न बनने से उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ रहा है। अवर अभियंता अमरदीप मौर्य ने बताया कि सोमवार को नया ट्रांसफार्मर लगाने का प्रयास किया जाएगा। संवाद
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