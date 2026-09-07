Basti News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की पुष्टि

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सूत्रों के अनुसार घटना के एक घंटे पहले रिद्धि ने प्रमिला नाम के एक मोबाइल नंबर पर दुपट्टे का फंदा बनाकर वीडियो कॉल किया था। प्रमिला लड़की है या किसी लड़के का नंबर है, यह स्पष्ट नहीं है। गांव निवासी शिवकुमार चौधरी पल्लेदारी करते हैं। उनकी पत्नी रिद्धि घर पर बच्चों के साथ रहती थी। विज्ञापन

शनिवार की सुबह रिद्धि का शव गलियारे में लगी खिड़की में दुपट्टे के सहारे लटकता मिला था। थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद सूत्रों के अनुसार घटना के एक घंटे पहले रिद्धि ने प्रमिला नाम के एक मोबाइल नंबर पर दुपट्टे का फंदा बनाकर वीडियो कॉल किया था। प्रमिला लड़की है या किसी लड़के का नंबर है, यह स्पष्ट नहीं है। गांव निवासी शिवकुमार चौधरी पल्लेदारी करते हैं। उनकी पत्नी रिद्धि घर पर बच्चों के साथ रहती थी।शनिवार की सुबह रिद्धि का शव गलियारे में लगी खिड़की में दुपट्टे के सहारे लटकता मिला था। थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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कप्तानगंज। कप्तानगंज क्षेत्र के दुबौली मिश्र गांव में विवाहिता रिद्धि पटेल की मौत हैंगिंग से हुई थी। पुलिस ने आत्महत्या की वजह तलाशने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया है। मृतका के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है।