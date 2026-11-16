Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Impact of pollution during the changing season: rise in cases of cold, cough, and respiratory issues.

Basti News: बदलते मौसम में प्रदूषण की मार सर्दी-खांसी और सांस के मरीज बढ़े

Mon, 16 Nov 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Impact of pollution during the changing season: rise in cases of cold, cough, and respiratory issues.
सीएचसी बहादुरपुर कलवारी में मरीज को परामर्श देते चिकित्सक डॉ. पवन कुमार।
बस्ती। रविवार को 39 पीएचसी पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस संबंधी मरीजों की भीड़ रही। चिकित्सकों ने मौसम में बदलाव और प्रदूषण को इसकी प्रमुख वजह बताया। 1274 मरीजों को परामर्श दिया गया।
विज्ञापन

नगरीय पीएचसी बरदिया में डॉ. इंद्रावती कुमारी ने 39 मरीजों की जांच की, जबकि पीएचसी नरहरिया में डॉ. आरपी सिंह ने 41 मरीजों को परामर्श और दवाएं दीं। चिकित्सकों के अनुसार वायरल संक्रमण के मरीज अधिक पहुंचे। बच्चों में सांस लेने में परेशानी की शिकायतें भी सामने आईं।
विज्ञापन

कुछ मरीजों में अस्थमा की पुष्टि भी हुई। बनकटी प्रतिनिधि के अनुसार, पीएचसी पर भी मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल सकीं। यहां डॉ. मोहम्मद रजा खान ने तीन बजे तक 25 मरीजों का परीक्षण किया। इसके बाद चिकित्सक की कुर्सी खाली हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

फार्मासिस्ट पीसी पांडेय और एलटी सुभाष ही परिसर में मौजूद रहे। मरीज राजेश चौधरी, रामफेर चौधरी, अखिलेश शुक्ल और सिद्धनाथ दवा लेकर लौटे। बभनान प्रतिनिधि के अनुसार, पीएचसी बभनान में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें 69 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं दी गईं। डॉ. करामुद्दीन खान, डॉ. आशुतोष गुप्ता, डॉ. दिनेश यादव ने जांच की। फार्मासिस्ट विवेक सिंह अनुपस्थित रहे। फार्मासिस्ट आशुतोष कुमार शुक्ला ने दवाएं बांटीं।

कहीं 15 तो कहीं 20 मरीजों का हुआ उपचार : कलवारी। सीएचसी बहादुरपुर में 15 मरीजों का उपचार हुआ। डॉ. पवन कुमार ने बुखार, खांसी, सांस फूलने और हड्डियों में दर्द की शिकायत लेकर पहुंचे मरीजों की जांच की। टिनिच संवाद के अनुसार, पीएचसी पर 20 मरीज पहुंचे। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. रमजान अली ने 13 और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय हरदिया की डॉ. अनुपमा पांडेय ने सात मरीजों का उपचार किया। यहां एक मरीज की रक्त जांच भी की गई। दुबौलिया क्षेत्र के पीएचसी विशेषरगंज में 30 मरीज पहुंचे। इनमें बुखार के 10 और त्वचा संबंधी परेशानी के आठ मरीज शामिल रहे। पीएचसी चिलमा में दोपहर तीन बजे तक 32 मरीजों का उपचार किया गया। यहां अस्थमा के मरीज अधिक पहुंचे।

सीएचसी बहादुरपुर कलवारी में मरीज को परामर्श देते चिकित्सक डॉ. पवन कुमार।

सीएचसी बहादुरपुर कलवारी में मरीज को परामर्श देते चिकित्सक डॉ. पवन कुमार।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed