Basti News: छठ पूजा में महिलाओं का उत्साह चरम पर

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छठ मइया की महिमा अपरंपार है। हम पूरे साल इस पावन पर्व का इंतजार करते हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत कठिन जरूर है लेकिन छठी मइया की कृपा से यह कब पूरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। परिवार की सुख-समृद्धि के लिए पूरे उत्साह से व्रत रखती हूं। -किरण यादव, पुरैना विज्ञापन

इस बार पूजा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों में खास उमंग है। बाजार में पूजा सामग्री की खरीदारी में सब लोग शामिल रहे। महंगाई के बावजूद आस्था के आगे सब फीका है। घाट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने का अनुभव अद्भुत और सुकून देने वाला होता है। -नीति, मुड़ियार विज्ञापन विज्ञापन

शादी के बाद यह मेरा पहला छठ व्रत है। इसलिए इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं और थोड़ी भावुक भी हूं। बुजुर्ग महिलाओं से पूजा के रीति-रिवाज और नियम सीख रही हूं। पूरे परिवार का सहयोग मिल रहा है, जिससे यह अनुभव और भी खास बन गया है। -हर्षिता श्रीवास्तव, शांतिनगर, रुधौली

छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति और स्वच्छता के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक भी है। घाटों की साफ-सफाई में पूरा समाज शामिल रहता है। बिना किसी भेदभाव के सभी का एक साथ खड़ा होना हमारी संस्कृति और सामाजिक एकता को मजबूत करता है। -निर्मला, मुड़ियार, रुधौली छठ मइया की महिमा अपरंपार है। हम पूरे साल इस पावन पर्व का इंतजार करते हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत कठिन जरूर है लेकिन छठी मइया की कृपा से यह कब पूरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। परिवार की सुख-समृद्धि के लिए पूरे उत्साह से व्रत रखती हूं। -किरण यादव, पुरैनाइस बार पूजा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों में खास उमंग है। बाजार में पूजा सामग्री की खरीदारी में सब लोग शामिल रहे। महंगाई के बावजूद आस्था के आगे सब फीका है। घाट पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने का अनुभव अद्भुत और सुकून देने वाला होता है। -नीति, मुड़ियारशादी के बाद यह मेरा पहला छठ व्रत है। इसलिए इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं और थोड़ी भावुक भी हूं। बुजुर्ग महिलाओं से पूजा के रीति-रिवाज और नियम सीख रही हूं। पूरे परिवार का सहयोग मिल रहा है, जिससे यह अनुभव और भी खास बन गया है। -हर्षिता श्रीवास्तव, शांतिनगर, रुधौलीछठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति और स्वच्छता के प्रति हमारी आस्था का प्रतीक भी है। घाटों की साफ-सफाई में पूरा समाज शामिल रहता है। बिना किसी भेदभाव के सभी का एक साथ खड़ा होना हमारी संस्कृति और सामाजिक एकता को मजबूत करता है। -निर्मला, मुड़ियार, रुधौली

रुधौली। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल है। कोई परिवार की सुख-समृद्धि के लिए तो कोई शादी के बाद पहली बार अनुष्ठान को लेकर उत्साहित है। सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं पारण कर अपना व्रत पूरा करेंगी। छठ पूजा को लेकर महिलाओं में उत्साह के साथ परंपरा और आस्था के प्रति गहरा जुड़ाव भी देखने को मिल रहा है। घरों में पूजा की तैयारियों से लेकर प्रसाद बनाने और घाटों पर पहुंचने तक महिलाएं पूरे मनोयोग से जुटी हैं। महंगाई के बावजूद पूजा सामग्री की खरीदारी में कोई कमी नहीं दिख रही है। वहीं, नई पीढ़ी की महिलाएं परिवार की बुजुर्ग महिलाओं से पूजा के नियम और परंपराएं सीखकर इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।