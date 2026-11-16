Basti News: ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में भक्तिमय माहौल

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बनकटी के चंद्रनगर मथौली घाट पर प्रकाश और सजावट के विशेष इंतजाम थे। गोरखपुर की गायिका कंचन लता, अमित सिंह और विजय मोदनवाल ने भक्ति गीत प्रस्तुत किए। ड्रोन कैमरे से घाट की निगरानी भी की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि अरविंद पाल व भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।नगर बाजार के दुर्गा मंदिर पोखरे के घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रात्रि जागरण में भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह राना, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप सिंह और नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह उपस्थित थे। कुदरहा क्षेत्र में सरयू नदी के कई घाटों पर व्रती महिलाओं ने पूजा-अर्चना की। परसांव गांव में कृत्रिम जलकुंड बनाकर भी छठ पूजा की गई।क्षेत्रों में रहा उत्साह: लालगंज बाजार के मनोरमा-कुआनो संगम तट और भक्तूपुर के विष्णु घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आसपास के कई गांवों से महिलाएं पूजन सामग्री लेकर पहुंचीं और सुख-समृद्धि की कामना की। घाटों को रंग-रोगन और बिजली के झालरों से सजाया गया था। ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार बबलू और चौकी प्रभारी अनंत कुमार मिश्रा पुलिस के साथ मौजूद रहे।कलवारी क्षेत्र के माझा खुर्द घाट पर सरयू नदी में व्रती महिलाओं ने अर्घ्य दिया। कौलेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी संस्कार शास्त्री ने महिलाओं को बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाने की सलाह दी। रुधौली नगर पंचायत के घाटों पर भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा, जहां नगर पंचायत ने प्रकाश, साफ-सफाई और सुरक्षा के इंतजाम किए थे।पुरानी बस्ती के निर्मली कुंड पर व्रतियों ने विधि-विधान से सूर्यदेव की आराधना कर अर्घ्य दिया। भीड़ को देखते हुए पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तैनात रही। पुरानी बस्ती थानाध्यक्ष शशांक शेखर राय ने बताया कि घाटों पर निगरानी की जा रही है।छठ पूजा के दौरान धार्मिक आस्था के साथ आधुनिक तकनीक का रंग भी देखने को मिला। बनकटी के चंद्रनगर मथौली घाट पर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर बच्चों और युवाओं ने तस्वीरें खिंचवाईं और मोबाइल से पूजा का लाइव प्रसारण भी किया।