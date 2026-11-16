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Basti News: पिकअप समेत चोरी की गाय बरामद

Mon, 16 Nov 2026 02:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:28 AM IST
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Stolen cow recovered, along with the pickup vehicle
टिनिच। गौर थाना क्षेत्र के टिनिच पुलिस चौकी अंतर्गत साड़ी हरनाम गांव से चोरी गाय को ग्रामीणों और पशु व्यापारियों की सतर्कता से पिकअप समेत बरामद कर लिया गया। पिकअप सवार दो लोग भाग गए। लोगों ने पिकअप और गाय को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पशु मालिक ने पुलिस को तहरीर दी है। थानाध्यक्ष अतुल अंजन ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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यहां के प्रेम कुमार ने बताया कि गाय को चोर शनिवार रात पिकअप पर लादकर ले गए थे। रविवार सुबह गाय घर पर नहीं मिली तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद भी गाय का पता नहीं चलने पर स्थानीय पशु व्यापारियों से संपर्क किया। संवाद
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