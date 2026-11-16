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Basti News: नेपाल के लक्की थापा ने जीती अंतिम कुश्ती

Mon, 16 Nov 2026 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:16 AM IST
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Nepal's Lucky Thapa won the final wrestling bout.
नकटीदेई में आयोजित कुश्ती में दांव आजमाते पहलवान। स्रोत-आयोजक
कप्तानगंज। नगर पंचायत के नकटीदेई बुजुर्ग में आयोजित दो दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ। शुभारंभ भाजपा नेत्री डॉ. ममता पांडेय ने पहलवानों से परिचय प्राप्त कर किया। कहा कि कुश्ती देश की प्राचीन धरोहर है, जिसे पहलवान अपनी कला और परंपरा से संजोए हुए हैं।
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अंतिम कुश्ती राजस्थान के जल्लाद पहलवान और नेपाल के लक्की थापा के बीच हुई। लक्की थापा ने जीत दर्ज की। दो दिन में 21 कुश्तियां हुईं, जिनमें सात बराबरी पर छूटीं। अयोध्या के बाबा रविशंकर ने तीन कुश्तियां जीतीं। नेपाल के मेला थापा और लक्की थापा तथा जम्मू के शूरा पहलवान ने दो-दो कुश्तियों में जीत हासिल की। कोल्हापुर के नवाब पोस, हरियाणा के विक्की, पंजाब के मानू और शाहजहांपुर के साहिल भी विजयी रहे। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और नेपाल के पहलवानों ने दांव-पेच दिखाए।
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िधायक कविंद्र चौधरी अतुल और नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी मौजूद रहे। कमेटी अध्यक्ष धनपत सिंह ने नगर पंचायत अध्यक्ष और विधायक को सरदार वल्लभभाई पटेल का चित्र भेंटकर सम्मानित किया।
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