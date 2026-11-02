Basti News: 325 पशुओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

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कुदरहा। क्षेत्र के बैडारी मुस्तहकम में रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु मेले का आयोजन किया गया। मेला में 325 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया गया। पशुपालकों को जरूरी दवाओं के साथ निशुल्क मिनरल मिक्सचर भी वितरित किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान अभिषेक यादव ने गौ पूजन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. फजील अहमद ने पशु मेले के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए पशुओं में होने वाली बीमारियों और प्रदेश सरकार की ओर से पशुपालकों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। विमल कुमार, राधेश्याम, ओमप्रकाश, रामजनक, अजय पटेल, रामपाल मौजूद रहे। संवाद