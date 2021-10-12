Basti News: घर में घुसकर पिटाई का आरोप, चार नामजद

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कलवारी। थाना क्षेत्र के गायघाट में घर में घुसकर एक परिवार के लोगों की पिटाई का आरोप है। दर्ज एफआईआर में लक्ष्मी नगर निवासी शिव शंकर ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे भोजन करने के बाद वह सोने जा रहे थे। इसी बीच गांव के ही राम शंकर, अभिषेक, अमन और किरन उनके घर में घुस आए। बिना किसी कारण के उन्हें, उनके बेटे शिवांश, राकेश और उनकी पत्नी पूजा को गाली देते हुए पिटाई कर ददी। इससे उन लोगों को काफी चोट आई है। प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके चौकी प्रभारी गायघाट राकेश कुमार मिश्र को जांच सौंपी गई है। संवाद