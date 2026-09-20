Basti News: शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:45 AM IST
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बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से कक्षा 10 की नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पिता ने तहरीर देकर बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी एक विद्यालय में पढ़ाई करती थी। पिछले 15 सितंबर को सुबह करीब 7 बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल गई थी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी अजय कन्नौजिया वहां पहुंचा और शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ लेकर चला गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
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